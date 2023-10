Koniec rządów PIS? Fogiel: "Nadzieja umiera ostatnia"

Z pierwszych sondażowych wyników exit poll IPSOS dla TVN24 wynika, że wybory parlamentarne 2023 wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Symulacje podziału mandatów wskazują jednak, że ugrupowanie nie będzie w stanie stworzyć samodzielnego rządu. W Poranku Powyborczym Wirtualnej Polski do sprawy odniósł się Radosław Fogiel. - Już wczoraj część badaczy się zarzekała, że metodologia exit poll mogła nie być dostosowana do takiej frekwencji. Musimy poczekać - podkreślił polityk. W trakcie rozmowy Fogiel zaznaczył, że "gdy samemu się kandyduje, to czeka się w dwójnasób, bo też na swoje własne wyniki". - My mamy pokorę wobec werdyktu wyborców - oznajmił. - Nadzieja umiera ostatnia - dodał. Polityk oświadczył też, że "jedno nie ulega wątpliwości i liczę, że to się nie zmieni: po raz trzeci z rzędu wygraliśmy wybory parlamentarne".