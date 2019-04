Nadgorliwy parkingowy. Kierowcy z Zakopanego alarmują

Kierowcy pod Tatrami muszą wykazać się niezwykłą czujnością. I nie chodzi o manewry na drodze, znajomość przepisów ruchu drogowego czy umiejętności za kierownicą, ale o refleks na parkingu. Mieszkańcy Zakopanego przestrzegają przed szczególnie gorliwym parkingowym.

Minuta przy parkometrze za 90 zł

Pan Gerard, mieszkaniec Zakopanego przyjechał na zakupy do sklepu ze swoją rodziną. Kiedy wysiadł z samochodu pierwsze kroki skierował do parkometru, aby pobrać bilet i zapłacić za postój. – W tym czasie parkingowy wypisuje kwit obok mojego samochodu. Ja poszedłem do automatu i pobrałem bilet. Odprowadziłem rodzinę do sklepu, wróciłem do samochodu, a parkingowy w tym czasie zrobił zdjęcia mojego auta i włożył wart 90 zł mandat za wycieraczkę – opisuje sytuację kierowca.