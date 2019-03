Bydgoszcz. Szpital każe płacić za parking rodzicom niepełnosprawnych dzieci

Wojewódzki Szpital Dziecięcy wprowadził opłaty za parkowanie. Płacić mają również osoby niepełnosprawne, co spotkało się ze sprzeciwem rodziców dzieci z orzeczeniem.

"Szpital dyskryminuje nasze niepełnosprawne dzieci"

W tym celu rodzice wysłali pismo do Aleksandry Poeplau, pełnomocniczki wojewody ds. osób niepełnosprawnych i rodziny. "Nikt nie jedzie do szpitala w celach towarzyskich. Jeździmy z naszymi dziećmi po to, by je leczyć, rehabilitować" – można wyczytać w piśmie. Rodzice nie zgadzają się na to, aby płacić za parkowanie na terenie szpitala.