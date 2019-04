Zakopane. Złodzieje wysadzili bankomat na Krzeptówkach

Do próby kradzieży obok znanego zakopiańskiego sanktuarium na Krzeptówkach doszło w nocy z czwartku na piątek. Z uwagi na prowadzone czynności, policja wstrzymała ruch, kierując na objazdy przez Kościelisko.

Zamknięcie drogi spowoduje spore utrodnienia, gdyż pielgrzymi odwiedzają sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, które jest usytuowane w pobliżu miejsca przestępstwa. Ruch został poprowadzony przez sąsiednią wieś Kościelisko. Również komunikacja miejska do około godz. 14 będzie kursowała objazdami.

- Wszystko wskazuje na to, że złodziejom nie udało się ukraść pieniędzy bo kaseta na banknoty wygląda na nienaruszoną, jednak czekamy na ekipę specjalistów z Krakowa, którzy to potwierdzą. Specjaliści odpowiedzą również na pytanie, czy do dewastacji bankomatu użyto materiałów wybuchowych - powiedział rzecznik Zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.