Nadciągają nawałnice z gradem. Ostrzeżenia dla 4 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że w sobotę wieczorem i w nocy nad Polską pojawią się gwałtowne burze. "Możliwe są także opady gradu do 2-3 cm i silne porywy wiatru" - podkreślają Polscy Łowcy Burz.

IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować m.in. straty materialne. Zagrożone są Małopolska, Śląsk, Lubelszczyzna i Podkarpacie.

Ponownie należy liczyć się z wystąpieniem nadmiernych opadów. Podczas burz spaść może do 40-50 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.

Pogoda na niedzielę. Chłodno z przelotnymi opadami

A jaka pogoda czeka nas w niedzielę? Wszystko wskazuje na to, że znów nie obędzie się bez przelotnych opadów. Będzie nieco chłodniej niż w poprzednich dniach. Najwięcej przejaśnień na zachodzie kraju i Suwalszczyźnie. Deszczowo na Podhalu - tam też najchłodniej - około 14 stopni. Poniżej 20 kresek pokażą termometry na Śląsku, Pomorzu i w Małopolsce. Poza tym od 20 do 24 stopni.

W przyszłym tygodniu nad nasz kraj mają wrócić upały. Co ważne, mogą zebrać śmiertelne żniwo. Prognozy są porównywane do wydarzeń z 2003 roku, kiedy to wielodniowy upał odpowiedzialny był za śmierć 52 tys. osób. Więcej na ten temat wyjaśniamy TUTAJ