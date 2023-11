Nadciąga zima. Synoptycy zapowiadają opady i zamiecie śnieżne

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie i południu kraju deszczu ze śniegiem. W górach i na Suwalszczyźnie będzie padał śnieg. Lokalnie w centrum i na północy pojawią się mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura minimalna od -3 stopni na krańcach północno-wschodnich. W centrum kraju 2 stopnie, a na południowym zachodzie do 6 stopni Celsjusza. Przygruntowych przymrozków możemy spodziewać się na północy Wielkopolski i Kaszubach. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie w porywach do 55 km/h, a w górach do 70 km/h.