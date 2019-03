"Nadciąga dyktatura LGBT", "Homoterror". Okładki tygodników

Społeczność i prawa LGBT - ten temat dominuje na okładkach tygodników, które ukażą się w najbliższy poniedziałek. Prawicowe pisma straszą "dyktaturą" LGBT, a "Newsweek" pisze, iż PiS świadomie wybrał ten temat jako oś kampanii.

W tygodniku pada także stwierdzenie, że "deklaracja LGBT+ podpisana przez prezydenta Warszawy to przyłączenie się do nihilistycznego eksperymentu inżynierii społecznej". Red. naczelny Paweł Lisicki pisze, że "Islam i ruchy LGBT dążą do uniwersalnego podboju świata". "Umownie można powiedzieć, że celem takiej rewolucji jest homoland, państwo w którym praktyki homoseksualne są w prawdziwym tego słowa znaczeniu normą (...) Homoland to projekt społeczeństwa, które odrzuca prawo naturalne, naturalną rodzinę i nieporównywalną wartość związku mężczyzny i kobiety" - twierdzi dziennikarz.