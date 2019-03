Paweł Rabiej, słowa o adopcji dzieci i wrzenie w PO. "Z Bonim rozwalają nam porozumienie"

Politycy Platformy Obywatelskiej są wściekli na Pawła Rabieja i Michała Boniego za ich słowa o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Rozwalają nam porozumienie – mówi WP polityk z Koalicji Europejskiej.

Politycy PiS nie kryją zadowolenia: – Znów wystawiają nam piłkę do zbicia – mówi nam jeden z nich.

Do pieca dokłada europoseł Michał Boni. W Radiu Zet, pytany o słowa Rabieja, rzuci: – Adopcja dzieci przez pary homoseksualne? To też jest do dyskusji.