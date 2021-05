Nadchodzi wielka zmiana pogody. Zobacz, kiedy nastąpi przełom

Majówkowa aura nie rozpieszcza. Zorganizowanie wiosennego grilla utrudniają opady deszczu, a do spacerów nie zachęcają niskie temperatury. Synoptycy zapowiadają jednak wielki przełom.

Zgodnie z najnowszą prognozą IMGW początek tygodnia upłynie pod znakiem pochmurnej, okresami deszczowej pogody. Na północnym wschodzie i wysoko w górach może nawet spaść śnieg, ale zdaniem synoptyków będzie to ostatni w najbliższym czasie zimowy epizod w Polsce.

W poniedziałek w całym kraju sporo chmur. Synoptycy nie wykluczają pojawienia się małego gradu lub krupy śnieżnej. Temperatura? Od 8 do 11 st. C., chłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu - około 5-7 st. C. Nocą z poniedziałku na wtorek na wschodzie, w centrum i w rejonach podgórskich temperatura powietrza przy gruncie może spaść miejscami do -2 st. C. Będzie to najprawdopodobniej ostatnia noc z przymrozkami.

Wtorek nie przyniesie jeszcze dużych zmian. Możemy spodziewać się dość silnego wiatru i deszczu. Na zachodzie i w centrum możliwe również burze. Słońce może pojawić się natomiast na południu i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 9 st. C. nad morzem, około 13 st. C. w centrum i na zachodzie, do 16 st. C. na południowym wschodzie.

W środę w całej Polsce będzie pochmurno, ale mogą pojawić się większe przejaśnienia. IMGW ostrzega przed lokalnymi burzami na zachodzie. Temperatura wyniesie od 10 st. C. nad morzem do 19 st. C. na południowym wschodzie.

Kolejny dzień zapowiada się deszczowo niemal w całym kraju. Słupki rtęci spadną do 9-13 st. C. Sytuacji nie poprawi porywisty wiatr, który spotęguje poczucie chłodu.

Weekendowy przełom w pogodzie

Aura zacznie widocznie się poprawiać już od piątku. W południowej Polsce temperatura może wzrosnąć do 17 st. C. Deszcz popada już tylko przelotnie, synoptycy nie wykluczają lokalnych burz.

Sobota to kolejny cieplejszy dzień, termometry na południu kraju wskażą nawet 23 st. C. Chłodniej będzie na północy i nad morzem. Tam nadal około 10-12 st. C.

Niedziela to długo wyczekiwany przełom. Temperatura znacznie wzrośnie w całym kraju. We wszystkich regionach będzie powyżej 20 st. C. Zgodnie z prognozą IMGW, na południu termometry wskażą do 26 st. C., ale wyższym temperaturom towarzyszyć mogą przelotne opady deszczu.

Źródło: IMGW