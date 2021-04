Pogoda. Prognoza na majówkę. Planujesz grilla? Lepiej to przełóż

Prognoza pogody na majówkę? Synoptycy nie mają dla nas dobrych wieści. Będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Rozpoczęcie sezonu grillowego trzeba będzie przełożyć. Na szczęście tylko o tydzień.

Kwiecień był pochmurny, zimny i mokry. Wszystko wskazuje na to, że takie będą również pierwsze dni maja. Co prawda nocne przymrozki ustąpią, ale nie mamy co liczyć na nagły wzrost temperatury. Słupek rtęci wskazywać będzie w najcieplejszym momencie dnia najwyżej 15 st. C.

Prognoza na sobotę 1 maja

Pierwszy dzień majówki będzie pochmurny i deszczowy. Tylko na południowym zachodzie kraju mamy szansę na chwilowe przejaśnienia i, co najważniejsze, nie będzie tam padać. Na pozostałym obszarze Polski może spaść do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy.

wxcharts.com Źródło: wxcharts.com

Na Pomorzu mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będą intensywniejsze opady deszczu.

Będzie raczej chłodno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu.

Niestety, temperatura odczuwalna może być jeszcze niższa, czemu sprzyjał będzie południowo-zachodni i zachodni wiatr, który w porywać może osiągać prędkość ok. 50 km/h.

Prognoza na niedzielę 2 maja

W niedzielę pogoda podzieli nasz kraj na pogodne południe i pochmurne, deszczowe centrum oraz północ kraju.

Na Mazurach i Podlasiu mogą pojawić się burze. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu.

Będzie chłodniej niż w sobotę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na północnym wschodzie kraju, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Niestety, ciągle dokuczać nam będzie wiatr.

Prognoza na poniedziałek 3 maja

Odrobinę bardziej pogodny będzie poniedziałek. Padać będzie bowiem tylko na północy Polski. Nad resztą kraju będzie pogodnie.

Niestety, będzie też chłodniej. Termometry wskazywać będą od 10 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 13-14 st. C na południu kraju.

wxcharts.com Źródło: wxcharts.com

Z ostrożnych prognoz synoptyków wynika, że pod koniec przyszłego tygodnia do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze. Drugi majowy weekend ma być pogodny i o wiele cieplejszy. Na termometrach słupek rtęci ma wskazywać nawet powyżej 20 st. C.

Źródło: fanipogody.pl, wxcharts.com