Nadchodzi trudny czas. Eksperci wiedzą, co kombinuje Putin

Wielka mobilizacja Putina. Pojawiają się doniesienia, że do armii może trafić nawet 500 tysięcy nowych osób, a szef komisji obrony rosyjskiej Dumy Państwowej zasugerował, że Rosja podniesie górny wiek poboru do wojska z 27 do 30 lat, co zwiększyłoby liczebność armii o 30 procent. - Nadchodzi bardzo trudny czas dla Ukrainy - twierdzą zgodnie eksperci, z którymi rozmawiała Wirtualna Polska.