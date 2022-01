Uwaga! Nadchodzi "Marie". IMGW wydało ostrzeżenia

- Zbliża się do nas układ niskiego ciśnienia. Głębokość tego niżu spowoduje, że będziemy mieli silne porywy wiatru. Dodatkowo będziemy mieli opady śniegu, które będą przechodziły w opady deszczu, deszczu ze śniegiem. W górach pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne. Te silne porywy wiatru najbardziej dokuczliwe będą dzisiejszej nocy i nad ranem. Spodziewamy się porywów wiatru ok. 70/80 km/h w Polsce zachodniej, centralnej, południowej i nawet do 90 km/h w strefie nadmorskiej. Już są wystawione ostrzeżenia pierwszego stopnia na tereny nadmorskie i stopniowo będą wystawiane ostrzeżenia na pozostałe obszary kraju - przekazała Ewa Łapińska z IMGW w programie "Newsroom" WP. - Drugi epizod z bardzo silnym wiatrem wystąpi w sobotę, z soboty na niedzielę i także w niedzielę. To będzie drugi układ niskiego ciśnienia, dużo głębszy, z dużo silniejszym wiatrem. W centrum kraju porywy wiatru mogą osiągać ok. 100 km/h, w strefie nadmorskiej 110/120 km/h, w rejonach górskich też ok. 100 km/h. To bardzo dużo. Należy się spodziewać, oprócz zawiei i zamieci, niebezpieczeństwa w postaci zerwanych linii elektrycznych czy połamanych drzew. Ten silny wiatr w centrum kraju i na północy może narobić dużo szkód - dodała Łapińska.