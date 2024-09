Nadchodzi niż genueński Boris. IMGW podało szczegóły

Zjawisko to jest związane z rozwojem ośrodka niskiego ciśnienia nad północnymi Włochami. Niskie ciśnienie przemieści się przez wschodnie Alpy i Karpaty, dążąc do południowo-wschodnich obszarów Polski. Eksperci z IMGW zwracają uwagę, że nad Francją rozbudowuje się ośrodek wysokiego ciśnienia, co nasili gradient baryczny, a przez to przyczyni się do wzrostu siły wiatru z kierunków północnych. Dodatkowo przewiduje się napływ ciepłej i wilgotnej masy powietrza nad Polskę.