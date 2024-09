Nadchodzą ulewy, Wrocław szykuje się na powódź. "Stan najwyższej gotowości"

Niż znad południa przyniesie do Polski potężne ulewy. IMGW już wydało alerty trzeciego stopnia m.in. dla województwa dolnośląskiego. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zwołał sztab kryzysowy i odwołał wszystkie miejskie wydarzenia. "Od 12 do 16 września we Wrocławiu może spaść do 380 litrów wody na metr kwadratowy. To absolutny rekord" - napisał.