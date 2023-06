Naczelni biją na alarm ws. nacisków. Jest odpowiedź z PiS-u

Niemal 50 redaktorek i redaktorów naczelnych największych polskich mediów podpisało się pod opublikowaną w środę deklaracją niezależności redakcji. To efekt ujawnienia prób wpływania rządzących na pracę i funkcjonowanie Wirtualnej Polski i Onetu, co ujawnili naczelni obu portali. O list i deklarację solidarności przedstawicieli mediów pytany był poseł i były rzecznik PiS-u, Radosław Fogiel. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski uciekał od jasnych deklaracji w tej sprawie. - My szanujemy wszystkie media. Wiemy, że mają różne linie redakcyjne. Kiedy się mylą, prostujemy to - mówił wymijająco Fogiel.

