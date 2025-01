Naciski wojewody pomogły. Podwyżka dla Rydzyka i jego współbraci

Jak poinformował Marcin Centkowski z toruńskiego magistratu, odpowiadając na pytania Wirtualnej Polski, roczna opłata za dzierżawę jednej działki przy ul. Starotoruńskiej skoczyła z 211 zł do 355 zł. To raczej symboliczna podwyżka. Większa jest za to za korzystanie z drugiej nieruchomości, gdyż tam zamiast 5,6 tys. zł będzie do zapłaty 15,4 tys. zł.