Na Wołyniu zatrzymano białoruskiego szpiega

W weekend ukraiński wywiad wojskowy informował, że prawdopodobieństwo, iż białoruskie wojska wkroczą na Ukrainę, jest bardzo wysokie. Według "Ukraińskiej Prawdy", powołującej się na źródła w sztabie generalnym, wejście Białorusinów do wojny to kwestia "dwóch lub trzech dni". Te same źródła wskazywały, że można się spodziewać potencjalnego ataku z Białorusi w kierunku zachodniej Ukrainy (np. miasta Łuck). Także szturm jednostek białoruskich na kierunku wołyńskim miał być bardzo prawdopodobny.