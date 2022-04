Na tych zdjęciach wszystko widać. "Ofensywa na dużą skalę"

Po analizie materiałów uczeni doszli do wniosku, że na wschodzie trwają rosyjskie przygotowania do ataku. - Na podstawie map można wywnioskować, że Rosja przygotowuje się we wschodniej Ukrainie do ofensywy na dużą skalę - powiedział prof. Watanave i dodał: "Nie wynika to z oświadczeń władz państwowych, ale z analizowanego obrazu."