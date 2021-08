Na ten strój zwrócili uwagę wszyscy. Michał Szpak uderzył w PiS?

- Zróbcie, co możecie, żeby on wyszedł z tego więzienia, żeby wszyscy inni białoruscy dziennikarze także zobaczyli wolność. To jest moje zobowiązanie dla was, błagam was, zróbcie coś, niech to się po prostu skończy. Andrzeju, jesteśmy z tobą, nie odpuścimy. Żywie Biełaruś! - powiedział przez łzy Wieliński.