Na scenie jej zabrakło. "Beata Szydło postponowana przez PiS"

W ubiegły weekend Zjednoczona Prawica zaprezentowała Polski Ład. Na scenie pojawiła się m.in. Elżbieta Witek. Czy marszałek Senatu może stać się nową Beatą Szydło? - Ona jest tak kreowana i stawiana, ale w moim przekonaniu to nie jest ten potencjał i ona nie ma też tak poukładanych struktur, nie jest tak silną osobą w samej partii, żeby zastąpić Szydło. Na scenie były tylko osoby funkcyjne, w tej chwili Szydło nie jest taką osobą i może stąd takiej trochę postponowanie jej. Nie widzę większego zasobu w marszałek Witek - powiedziała w programie "Newsroom" WP dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertkę zapytaliśmy też, jaki elektorat chce pozyskać PiS pomysłami zawartymi w Polskim Ładzie. - To jest chyba oczywiste - przede wszystkim utwardzić swój twardy elektorat (…). To jest próba takiego znowu nowego podziału, który może być bardzo niebezpieczny - tłumaczyła politolog, zwracając uwagę na kwestię nowych podatków.

