Na ratunek było za późno. Nie żyje 13-letni chłopiec

Chłopiec nie miał obrażeń wskazujących na to, że ktoś mógł go skrzywdzić, czy przyczynić się do jego śmierci. Na miejsce tragedii przybyła policja oraz prokurator. Śledczy ustalili, że rodzina nigdy nie znajdowała się w kręgu zainteresowania organów ścigania. Nie otrzymywali informacji, jakoby w domu dochodziło do przemocy, czy jakichkolwiek innych nieprawidłowości lub zaniedbań.