"Na okrągło doją kraj". Polacy mocno podzieleni przed wyborami

Wybory parlamentarne coraz bliżej. Zapytaliśmy Polaków, czy pamiętają obietnice złożone podczas kampanii wyborczej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. - 800 plus, kredyt na mieszkanie - wymieniał jeden z uczestników naszej sondy ulicznej. Nie brakowało też głosów krytykujących działania PiS. - Gdyby nie zachowanie Polaków względem wojny w Ukrainie to moglibyśmy mieć teraz bardzo słabą sytuację z Unią Europejską. Rozdawnictwo, kupowanie głosów na potęgę i zadłużanie tego kraju na kolejne kilkadziesiąt lat - mówił jeszcze inny rozmówca Wirtualnej Polski. - Jakie rozdawnictwo? To jest podniesienie godności człowieka - stwierdził natomiast zwolennik rządu, chwaląc Prawo i Sprawiedliwość za programy społeczne.

