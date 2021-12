Na oddziałach covidowych przeważają niezaszczepieni. Ekspertka tłumaczy

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że spośród zaraportowanych 526 ofiar śmiertelnych epidemii, 386 stanowią osoby niezaszczepione. Z kolei spośród osób zaszczepionych 109 miało choroby współistniejące, a średnia ich wieku to ponad 65 lat. - Zdecydowana większość, ok. 90 proc. osób na oddziałach intensywnej terapii i pod respiratorami, to osoby niezaszczepione - tłumaczyła w programie Newsroom WP dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska. - Chciałabym wyjaśnić, że ryzyko zgonu i hospitalizacji, nawet pomimo zaszczepienia, wzrasta wraz z wiekiem i obciążeniami chorobowymi. Sama skuteczność szczepionek maleje wraz z wiekiem i to tłumaczy szczególną wrażliwość starszych osób na kontakt z wirusem- dodała.