Na nic naciski USA i UE. "Przyjaciele Putina" nieugięci

Serbia uzyskała status kraju kandydującego do UE w marcu 2012 roku. Przyspieszoną akcesję Ukrainy do wspólnoty Vulin skrytykował, mówiąc, że Belgrad sam musi sobie szukać przyjaciół. - Jeśli wstąpienie do UE ma coś wspólnego z tym, co nazywamy, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, to w tę grę Serbia naprawdę nie chce grać - powiedział.