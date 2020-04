Na masce koronawirus może przetrwać nawet tydzień. Naukowcy zbadali jego żywotność

Naukowcy z University of Hong Kong doszli do wniosku, że na powierzchni niektórych materiałów. np. takiego, z którego wykonuje się maski ochronne, koronawirus może przetrwać nawet 7 dni. Dobra wiadomość jest taka, że, według ich ustaleń, dość łatwo można się go pozbyć za pomocą zwykłych środków czystości.

Naukowcy ustalili, że na zewnętrznej powierzchni maski ochronne koronawirus może przetrać nawet 7 dni (Fotolia, Fot: Hoda Bogdan)