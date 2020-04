Koronawirus na świecie. Nowy Jork, Szwecja, Wielka Brytania i Francja przegrywają z epidemią

Koronawirus w Szwecji do tej pory nie wymusił na władzach zastosowania obostrzeń z innych krajów. W tym kraju wciąż obowiązuje jedynie zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób i rekomendacja, by zachowywać minimum 1,5-metrowy odstęp między ludźmi.

Do tej pory kraj przechodził epidemię podobnie jak państwa, które wprowadziły znacznie surowsze restrykcje. W ostatnich dniach liczba zachorowań i ofiar koronawirusa rośnie jednak lawinowo. We wtorek władze poinformowały aż o 114 zgonach i łącznie 7963 przypadkach. Rząd porozumiał się już z opozycją co do większych uprawnień na czas epidemii.