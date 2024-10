Na grzyby tylko w sezonie? Zaskakująca odpowiedź eksperta

- Grzybowi pasjonaci zbierają grzyby przez cały rok. Jeżeli w zimie jest ok. 5 czy 7 stopni Celsjusza, możemy spotkać płomiennice zimowe i uszaki bzowe. Po pierwszych przymrozkach rosną boczniaki ostrygowate - zapewnił grzybiarz i grzyboznawca Piotr ze stowarzyszenia Fungarium. Sezon na grzyby w Polsce zazwyczaj przypada na późne lato i jesień. Dziennikarz WP Gabriel Bielecki wybrał się do lasu w Suchej Beskidzkiej z grupą pasjonatów grzybobrania z Fungarium i okazało się, że grzyby można zbierać przez cały rok, nie tylko w popularnym sezonie. Jak zapewnia nasz rozmówca, w każdej porze roku w lasach mogą czekać na nas grzyby, trzeba tylko wiedzieć kiedy i gdzie dokładnie ich szukać. - Wczesną wiosną zaczynają się smardzowate, w marcu i kwietniu możemy spotkać szyszkówkę świerkową, to bardzo ciekawy i smaczny grzyb, który rośnie na szyszkach świerku - dodał ekspert. Większość grzybów jadalnych najczęściej pojawia się od sierpnia do października, niektóre gatunki są z kolei dostępne niemal przez cały rok, choć trzeba pamiętać, że w mniejszych ilościach. Obejrzyj cały materiał z Suchej Beskidzkiej, by dowiedzieć się więcej o rodzajach grzybów, na które możesz natrafić o różnej porze roku.