Na Grenlandii spadł deszcz. "To pierwszy znany przypadek"

Tegoroczne lato przyniosło nam szereg różnych wydarzeń związanych pogodą i klimatem. Od sierpniowej powodzi w Niemczech i Belgii, po gigantyczne pożary w Turcji, Grecji, Włoszech, Chorwacji i USA. Do ich grona można też zaliczyć to, co stało się w połowie sierpnia na skutej lodem i zasypanej śniegiem Grenlandii.