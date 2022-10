Miesiąc temu Polacy dostali 14. emeryturę. Na co ją wydali? Czy to rzeczywiście duże wsparcie dla domowych budżetów seniorów? Jak się okazuje, większość emerytów dodatkowe środki przeznacza na opłaty i drożejące jedzenie. - Ja bym i 15. wzięła, i to będzie za mało. Grzeję prądem, płacę trzy tysiące za cztery miesiące - mówi WP emerytka spotkana na bazarze przy placu Szembeka w Warszawie.