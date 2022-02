"Myślałam, że będą to ostatnie wspólne chwile". Kilkumiesięczny Antoś potrzebuje pomocy

- Krzyczałam do męża, by podawał mi przyrządy, byśmy mogli nawzajem sobie pomagać. Po dłuższej chwili udało się nam odzyskać Antosia. Zaczął cicho płakać, wiedziałam, że będzie już dobrze. Przez cały czas prosiłam Boga, by nam go nie zabierał, bo myślałam, że będą to nasze ostatnie chwile z nim - mówiła ze łzami matka chłopca. - O 23:00 trafiliśmy na oddział. Antoś został podłączony pod aparaturę. Stan się unormował, był ciężki, ale stabilny. Przez tydzień Antoś brał antybiotyk - dodała.