Myślała, że ma COVID-19. Okazało się, że to ciąża

Rzadka diagnoza

To był pierwszy szok. Drugie zdziwienie przyszło, gdy McCusker usłyszała nazwę "łożysko przerośnięte". Jest to rzadkie powikłanie ciąży. Kobieta nigdy o nim nie słyszała. - Próbowałam zebrać jak najwięcej informacji, ale nie było wielu dostępnych informacji poza tym, co powiedzieli mi lekarze. Ostatecznie żadne planowanie ani badania, które były przeprowadzone, nie były w stanie przygotować mnie na to, co faktycznie się wydarzyło i czego doświadczyła - opowiadała "Today" kobieta.