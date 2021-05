Nie żyje 48-latek. Zabił go ziemowit jesienny. Uwaga! Rośnie też w Polsce

"Spożył 'tylko kilka łyżek' wyrobu. Mężczyzna trafił do kliniki, niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia” - relacjonuje stacja.

Do tego nieszczęśliwego zdarzenia doszło we Freising, niedaleko Monachium. Po spożyciu sosu u 48-latka wystąpiły problemy ze zdrowiem. Mężczyzna sam zgłosił się do kliniki, gdzie zmarł.