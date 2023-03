Myślał, że jego przyjaciel dawno nie żyje. Przypadkiem uratował go z niewoli

Niesamowite nagranie z frontu trafiło do sieci. W walkach o Bachmut doszło do szturmu na rosyjskie pozycje. Grupa zagranicznych ochotników walczących w Ukrainie zaatakowała budek okupowany przez ludzi Putina. Część konstrukcji się zawaliła po uderzeniach z moździerza. W piwnicy pod gruzami leżał człowiek. Na początku żołnierze myśleli, że jest to Rosjanin, który przeżył atak. Nowozelandczyk Kane Te Tai nagle ujrzał twarz swojego ukraińskiego kolegi, którego poznał kilka miesięcy temu na froncie. W sierpniu 2022 r. obydwaj walczyli jeszcze w obwodzie donieckim. Podczas nieudanej akcji na wrogie okopy, Ukrainiec został wzięty do niewoli. Od tamtej pory weteran Nowozelandzkich Sił Obrony myślał, że mężczyzna zginął z rąk Rosjan. Nie spodziewał się, że jeniec będzie znajdował się w piwnicy zawalonego budynku. Historia żołnierzy poruszyła internautów na całym świecie. Nagranie z momentu zejścia do piwnicy i odkrycia pod gruzami natychmiast stało się hitem sieci.