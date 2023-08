Myją toi-toie na festiwalu. Tak pokazują miłość Boga

Dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik rozmawiał na 29. Pol’and’Rock Festival z księdzem Rafałem o akcji "Przystanek Jezus". - To jest inicjatywa, która pokazuje kościół, który kocha i nie osądza. Kościół, który w istocie ewangelii pokazuje Boga, który kocha każdego człowieka - wskazał duchowny. Kapłan opowiedział, że "Przystanek Jezus" tworzy "bardzo proste formy" - wynajęliśmy toi-toie, które sprzątamy. Po co? Nie da się pokazać miłości pana Boga, nie pokazując miłości do człowieka - wyjaśnił rozmówca WP. - Nie ma tutaj narzucania czegokolwiek, ani nawracania, jest pokazywanie miłości, którą odkryliśmy. I się okazuje, że to pasuje ludziom, którzy nienawidzą, jak się ich indoktrynuje - dodał. - Naszym celem nie jest forsować czyjegoś światopoglądu, tylko pokazać czystą ewangelię - dodał.