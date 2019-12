WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

"My nie przeżyjemy, jak będziesz startował". Donald Tusk o wzruszającej rozmowie z córką - To bardzo przykre jak oponenci atakują moją rodzinę, jak ktoś rzuca kamieniami w okno. Ta cena jest niepotrzebna - tak w programie WP #Newsroom... Się pan kiedyś nad ceną jaką Oni płacą Czy pan płaci w tym rachunku Rodzinnym czasu nie ma I Zresztą nigdy też się nie odczuwają że to wszystko są targi ludzie i świadomi tego świadomi tej Ja wybrałem coś mnie nikt nie zmusza do mojej pracy Cena jest oczywiście za wysoka jeśli chodzi o agresję którą w Polsce Wywołują nasi oponenci to jest bardzo przykre jak atakują moją rodzinę jak ktoś rzuca kamieniami w okno jak noc Spotykamy w przypadkach Nieliczni na szczęście Agresja I ta cena jest niepotrzebne Ale generalnie to że płaci się ceny za To jestem do tego przyzwyczajony Od 40 lat i w jakim procencie Ta decyzja żeby nie kandydować była pan A w jakim była pana rodziny 100% pan Tak ja miałam bardzo nie wzruszającą rozmowę z moją córką która wzięła na siebie ciężar Perswazji w imieniu właściwie całej Całej rodziny Nie Ale chodzi mi włosy były podzielone Zresztą dość tradycyjnie mieszka coś mówiła jak chcesz i w ogóle się nie zastanawiaj Wszystko to AGD Kobiety Czy dziewczyny Mówiono Mojej żonie teściowej Co chcesz Zawsze są trochę ostrożniejszy I wysłały Kasię na rozmowę z panią Kasia tłumaczyła że to jest Że one nie Nie chcę przesłać ale Bo mi nie przeżyjemy jeśli będziesz z kartą Będą się niszczyć miałem Jeśli przegrasz to byś mi żart o przeżywały to tak bardzo Po ludzku do tego podchodził i raczej Nie ze względu na swój dyskomfort tylko Mówię o tym z największą dumą z miłości do mnie to niech zakład Otrzymać miłość przez Jak się ma taką pracę jak ja No ale na końcu chyba się Kasia w imieniu Z tej żeńskiej części rodziny powiedziała pamiętaj masz nasze pełne wsparcie Cokolwiek zrobisz Wolelibyśmy żebyś nie kandydował z oczywistych względów Ale I powiedziała Ja zresztą tym książce chyba napisał To było niezwykle Uderzając Powiedziała pani Wielu z tych którzy chcieli namawiają dzisiaj Nie nic nie zrobi żeby tobie My tobie Odrabiamy W tym sensie to była oczywiście moja Na koń Zgodnie z odwiecznym tradycją to dzieci słuchają rodziców spotkanie rodzice Ja się