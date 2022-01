Muzyka z "Bandyty" promuje tarczę PiS. W sieci posypały się komentarze

Muzyka użyta do klipu została wykorzystana w pełni legalnie. - Użyto jej za moją zgodą - potwierdza w rozmowie w krótkiej z Wirtualną Polską Michał Lorenc, twórca ścieżki dźwiękowej do tego filmu, ale także i do wielu, wielu innych, ostatnio między innymi do "Historii Roja, czyli w ziemi lepiej słychać" i do "Smoleńska". Kompozytor nie chciał jednak powiedzieć nic więcej.