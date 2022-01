Z tarczą na wybory. PiS idzie na całość, ale ryzyko jest ogromne

Obniżona stawka VAT na podstawowe dla Polaków produkty i surowce może obowiązywać nawet do 2023 r. - wynika z rozmów Wirtualnej Polski z przedstawicielami rządu. To najpotężniejsze narzędzie obozu władzy, którego PiS użyje do walki z inflacją, a tym samym - wiele na to wskazuje - do walki o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Tyle że nad PiS wisi ogromne ryzyko: niektórzy ekonomiści wskazują, że utrzymywanie niskich stawek VAT na dłużej niż pół roku może skończyć się katastrofą dla finansów publicznych.