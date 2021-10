Muzyk o zaskakujących słowach Pawłowicz. "Skiba, jesteś ładniejsza"

Czy Polacy są gotowi na dwie Krystyny Pawłowicz? Odpowiedzi na to pytanie postanowił poszukać Krzysztof Skiba wcielając się w byłą posłankę PiS, a obecnie sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz. - Nie miałem pojęcia, że tego dnia, kiedy kręcimy teledysk, odbywają się jakieś manifestacje. Przebrany za Krystynę Pawłowicz pojawiłem się pod Trybunałem Konstytucyjnym, pod Sejmem, pod Pałacem Prezydenckim i wszędzie tam miało miejsce wiele zabawnych sytuacji - relacjonował muzyk w programie WP "Newsroom". Zdradził, że reakcje ludzi były bardzo różne, a niektórzy na jego widok postanowili nawet zakończyć swoje manifestacje. - Zobaczyli Skibę zrobionego na Krystynę Pawłowicz i po prostu zwinęli swoje sztandary, skłonili głowy i zrezygnowali z dalszego manifestowania - opowiadał. Na kreację lidera grupy "Big Cyc" zareagowała również sama Krystyna Pawłowicz, która w krótkim wpisie w mediach społecznościowych stwierdziła: "Skiba jesteś ładniejsza ode mnie". Muzyk początkowo nie wierzył, w prawdziwość tego komentarza. - Byłem przekonany, że to nie jest autentyczny wpis pani Krystyny, ale okazało się, że rzeczywiście, ona tak napisała i moim zdaniem tym wpisem pokazała, że ma dystans do siebie. Ten komentarz "Skiba jesteś ładniejsza ode mnie" jest bardzo zabawny - stwierdził Krzysztof Skiba.