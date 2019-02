Muzułmański duchowny walczący z radykałami odwiedził Polskę. Wzywa do "wykopania islamistów"

Imam Tawhidi, jeden z wiodących duchownych szyickich walczących z ekstremizmem odwiedził Polskę. Chwali rząd PiS za walkę z islamistami. – Tutaj mogłem podróżować bez ochrony, a to wiele mówi o kraju – mówi WP muzułmański duchowny.

Urodzony w Iranie i mieszkający w Australii duchowny tłumaczy, że bezpieczeństwo i religia to dwie różne sprawy. Jego zdaniem ekstremiści jedynie wykorzystują radykalną wersję islamu i dlatego tak wielu duchownych, w tym on, zdecydowanie i jednoznacznie potępiają radykałów. Zasłynął nawet domagając się wyłączenia z kanonu islamu ksiąg i interpretacji, którymi terroryści uzasadniają swoje działania.

– Ja się tym nie zajmuję – mówi imam Tawhidi. - Działam na poziomie decyzyjnym i współpracuję ze służbami bezpieczeństwa. Tam trzeba walczyć z ekstremistami. Jednym z problemów współczesnego świata jest kierowanie się opinią "człowieka na ulicy", a bezpieczeństwo jest sprawą zbyt poważną, żeby słuchać "zwykłych ludzi". To powinno być domeną ekspertów.

Pierwszy imam szyicki uhonorował ofiary Auschwitz

Szyicki duchowny od dawna wybierał się do Polski, o której słyszał wiele dobrego. Pokdreśla, że obecny rząd świetnie radzi sobie zwalczając ekstrmistów islamskich . Jednaki to wyjazd prywatny i dlatego w Warszawie nie rozmawiał z przedstawicielami władz. Spotkał się jedynie z posłem PiS Dominikiem Tarczyńskim . Uważa Polaków za otwarty i tolerancyjny naród, który ma zbyt bogatą i piękną historię, żeby dać się podzielić politycznym sporem między prawica a lewicą.

- Stać was na bycie ponad tym podziałem – mówi.

- To bardzo ważne miejsce i żałuję, że nie zdążyłem na obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu – podkreśla. – Trudno do jednego worka wrzucać cały Bliski Wschód i wszystkich muzułmanów, ale wiedzy na ten temat jest za mało. Za dużo ludzi zaprzecza Holokaustowi.Bardzo wielu ludzi śledzi mnie w mediach społecznościowych i to oznacza dla mnie wielką odpowiedzialność.