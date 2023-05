Muzeum w… telefonie? Ponad 100 osób pracowało, abyś miał taką możliwość

Prawie 1,4 mln osób odwiedziło w 2022 roku Muzeum Narodowe w Krakowie. To rekord w historii tego jakże ważnego na mapie całej Polski ośrodka kultury. Jednak niewielu z nas pewnie wie, że wcale nie trzeba jechać do byłej stolicy naszego kraju, by delektować się najcenniejszymi eksponatami.