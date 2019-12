WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Natalia Durman 2 godziny temu "Muszę coś powiedzieć o Beacie Kempie...". Wyznanie Radosława Sikorskiego Beata Kempa w rozmowie z WP skrytykowała opozycję za "awantury" na forum europejskim. - To mógłby być tekst sprzed paru lat, gdy patron pani... Rozwiń Beata Kempa która tutaj była wczor … Rozwiń Transkrypcja: Beata Kempa która tutaj była wczoraj i mówi Święte prawo opozycji krytykować wszystko co robi partia rządząca ale lepiej żeby ta krytyka była konstrukty Widzimy tylko Awantury między innymi na forum europejskim opozycja nie ma pomysłu na Jest zajęta Dlaczego opozycja Avanti Ale to mógłby być Sprzed Parówa Gdy patrol Pani minister Kępy Ojciec Rydzyk przyjeżdżał Brukseli i mówił że Polska jest krajem totalitarnym Bo dlatego że on nie złożył pełnej dokumentacji finansowej swojego radia Rada tam czegoś krajowa nie dawałam ulic Bo zgodnie z ustawą nie mogła jak on miał pl Dokumentacji to był do Na totalitaryzm Więc wtedy jej się to podobało teraz jej się nie podoba Ale jedną rzecz muszę Pani minister Kempa Ja swego czasu doradzają mi żeby Jako szefowa Kancelarii Premiera Nielegalne polecenia Wtedy jeszcze pani premier Szydło Raczej odbierała tylko napisz Bo się Jeżeli Polecenie Zablokuj Publikowanie orzeczeń trybunału To będziemy Ale muszę przyznać Że teraz wyciekły zeznań Szefowej rządowego Centrum Legii Że pani premier Szydło bezpośrednio jej dała Niepublikowanie Wyroków Więc pani Minister Kempa musi być bardzo szczęśliwa że ma bezpieczeństwo Względem a o premier Szydło tego chyba Akurat Beata No bo bo sądziłem że to wynika z nie doświadczenia A tu okazało się że cały ciężar wypełnień Chyba jednak polecenia Prezesa Kaczyńskiego pani premier Szydło wzięła na Wydaje mi się że jedynym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności czy na znaleźć Okoliczności Będzie zeznanie kto jej zabrał Public Brakuje panu Tego starego dziennika Życia I lubi pan swoją tele Niektórzy nawet mówią że się pan trochę naśmiewa z Rydzykiem mówiąc że jest europejski Twoim domu jest potrzebny No bo mamy próbę budowy nowego średniowiecza a ja uważam że Powinna zająć właściwe W Europie i g Nie można wciskać ludziom tylko głupoty o masońskiej Unii Europejskiej jednocześnie biorąc od niej pieniądze Trzeba ludziom tłumaczyć jak ta Unia naprawdę naprawdę dział ale będzie pan tam do tego swojego programu zapraszał tylko swoich Gdyby się nauczyła wypowiadać bardziej lapidarny Jeśli uznam że ma coś ciekawego do po