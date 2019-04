Mussolini sojusznikiem PiS? Kolejny potomek Il Duce wchodzi do polityki

W czwartek szefowa partii Bracia Włosi była w Warszawie dogadywać się z PiS. W niedzielę zaprezentowała nowego kandydata do Parlamentu Europejskiego: Gajusza Juliusza Cezara Mussoliniego. Zbieżność nazwisk z faszystowskim dyktatorem nie jest przypadkowa.

Jeszcze w ubiegłym roku działacze PiS mówili prywatnie - pół żartem, pół serio - o swoich koalicjantach z grupy politycznej w Parlamencie Europejskim jako o "faszystach". Być może to żartobliwe określenie nie było jednak dalekie od prawdy. W niedzielę liderka Braci Włochów (Fratelli d'Italia, FdI) Giorgia Meloni na Facebooku zaprezentowała nowego kandydata w eurowyborach. To Caio Giulio Cesare Mussolini, 51-letni prawnuk przywódcy faszystowskich Włoch.

Gruba kreska

Klan Mussolinich rośnie w siłę

Do dziś mandat europosła sprawuje znacznie sławniejsza krewna Mussoliniego, wnuczka Alessandra. Do niedawna była członkiem partii Silvio Berlusconiego Forza Italia i należała do największej grupy politycznej w Europie, Europejskiej Partii Ludowej. Tej samej, której częścią są Platforma Obywatelska i PSL.

Dobra wnuczka broni dziadka

Przez lata Mussolini budziła kontrowersje ze względu na swoje pochodzenie, ostre wypowiedzi oraz członkostwo w post-faszystowskich partiach. Co prawda odżegnywała się od faszyzmu, ale jednocześnie dbała o pamięć dziadka. Na Twitterze groziła pozwami wszystkim, którzy szkalują jego imię. W jednej z kłótni we włoskim parlamencie na zarzut faszyzmu odpowiedziała, że "lepiej być faszystą niż pedałem". Innym razem została przyłapana na składaniu autografów na zdjęciach dyktatora.

Benito wiecznie żywy

Mimo złej sławy w Europie i historycznego dorobku, Benito Mussolini nie jest we Włoszech postacią zdyskredytowaną do tego stopnia, co w Niemczech Adolf Hitler. W kraju nadal aktywne są partie i organizacje, które odwołują się do dziedzictwa faszyszmu, jak Forza Nuova, czy CasaPound. Ale do fanów despoty oko puszczali także politycy z głównego nurtu.