Mundurowi z tatuażami. MSWiA planuje zmiany

"Tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenia" - czytamy w projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie zdolności do służby z 24 stycznia 2024 roku. W rozporządzeniu sprzed 10 lat tatuaże traktowano jeszcze jak blizny oraz uszkodzenie ciała i z tego powodu kierowano do poradni zdrowia psychicznego.