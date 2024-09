Burza wokół słów prezydenta. "Zdrada dyplomatyczna"

- To się w głowie nie mieści, że prezydent oskarża polskie służby, które stoją na straży interesu państwa, które chronią nas wszystkich obywateli, ale również prezydenta przed służbami obcych państw i oskarżać o współpracę z FSB. To zdrada dyplomatyczna, to co robi prezydent - powiedział europoseł Michał Szczerba.