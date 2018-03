Mularczyk odpowiada niemieckiemu tygodnikowi. "Niemcy żyją w samozadowoleniu"

Poseł PiS zarzucił nie tylko niemieckiej gazecie, ale również całemu społeczeństwu braki w wiedzy na temat II wojny światowej. Stwierdził również, że strona niemiecka "prowadzi z Polską grę".

- Twierdzenie, że była to 1/6 kwot wypłaconych wszystkim ofiarom nazizmu jest nieprawdziwa. Jeśli rzeczywiście tak by było, to przyznacie Państwo, że 6-8 mld euro za II wojnę światową, to byłby kropla w morzu krzywd i nieszczęść, które Niemcy wyrządziły Rzeczpospolitej Polsce - stwierdził.