Msza w miesięcznicę smoleńską. Nie zabrakło kontrowersyjnych tez

Zwycięstwo szatana

Według duchownego "rozwój cywilizacyjny może iść w parze z zaciemnieniem rozumu". - Przejawem tego są wszystkie działania na rzecz legalizacji zła, w prawie państwowym, czy narzucenie tego siłą na poziomie międzynarodowym. Ma to sugerować, także osobom wierzącym, że to jest dobro, skoro zostało zalegalizowane. Szatan pierwszy omamił człowieka w Raju, przekonując, że nieposłuszeństwo Bogu będzie wielkim dobrem człowieka, że człowiek sam może określać, co jest dobre, a co złe. To także wielkie zwycięstwo szatana dziś, gdy ktoś da się zwieść temu kłamstwu - wyjaśniał.