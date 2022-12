Apostaci są wciąż chrześcijanami. RODO nie dotyczy Kościoła

Kościelne przepisy ws. ochrony danych

W 1947 roku przyjęto w Kościele instrukcję "o prowadzeniu ksiąg parafialnych ochrzczonych, bierzmowanych, małżeństw i zmarłych oraz księgi stanu dusz", która obowiązywała do 2009 r., kiedy to wprowadzono w życie "Instrukcję dotyczącą ochrony danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce", opracowaną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Ten dokument został kilka lat później dostosowany do zasad obowiązujących w RODO. Nowa wersja dostępna w "Dekrecie Ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła" obowiązuje do dziś. To w niej znajdują się dokładne zasady apostazji.