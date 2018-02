MSWiA nie chce, żeby dzieci uchodźców uczyły się w polskich szkołach. "Absurdalny pomysł"

Dzieci uchodźców mogą negatywnie wpływać na polskich uczniów - taka tezę stawiają autorzy projektu stworzonego przez resort. Chcą by cudzoziemcy uczyli się w zamkniętych ośrodkach. - To wzmocni stereotypy - mówi nam Anna Tatarska ze stowarzyszenia "Nigdy Więcej".

Dzieci w obozie al Khazer w Iraku (Forum, Fot: Rafał Wojczal)

Projekt dotyczy regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców. Dotychczas dzieci ubiegające się o ochronę międzynarodową, były posyłane do szkół zlokalizowanych w pobliżu ośrodków dla cudzoziemców. MSWiA chce, by także w tych ośrodkach pobierały naukę. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" autorzy projektu tłumaczą, że dzieci obcokrajowców mają "trudności w nadrobieniu wymaganego materiału", co może je zniechęcić do nauki. Uchodźcy mają też "negatywnie i demobilizująco" wpływać na polskich rówieśników.

Ostateczna decyzja w sprawie edukacji uchodźców ma być jednak podejmowana przez władze lokalne. Według MSWiA samorząd oddzielając dzieci uchodźców, sprawią, że potem będzie im się łatwiej odnaleźć w nowej rzeczywistości. - Absurdalny pomysł. W Europie Zachodniej dąży się do tego, żeby integrować migrantów, w szkołach tworzy się specjalne programy i zajęcia językowe, organizuje spotkania, by dzieci mogły się lepiej poznać. U nas, jak widać, nie chcemy się nawet zmierzyć z kwestią integracji - mówi Anna Tatar ze Stowarzyszenia "Nigdy Więcej".

- Tego rodzaju segregacja nie przyniesie nic dobrego. Bez osobistego kontaktu polskie dzieci będą tworzyły wyobrażanie o mieszkających w pobliżu rówieśnikach tylko na podstawie zasłyszanych opowieści na ich temat. A to krótka droga do wzmacniania stereotypów. Pomysły, by dzieci migrantów odcinać od świata, są podszyte ksenofobią i wymierzone w podstawowe prawa człowieka - podkreśla Tatar. I dodaje: - Przypadki segregacji znamy z przeszłości (np. RPA czy nazistowskie Niemcy) i chyba wszyscy pamiętamy, że miały tragiczne skutki...

Kocham naukę z obcokrajowcami

Uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego "Bednarska", do którego uczęszcza wielu cudzoziemców, uważają, że takie poprawki przyniosą więcej złego, niż dobrego. - Po co taka izolacja? Kocham to, że mogę się uczyć z ludźmi z innych krajów - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Ola. Wtóruje jej koleżanka Hanna, która podkreśla: - Wiem, że im jest łatwiej, kiedy mogą z nami normalnie przebywać, lepiej poznają kulturę, zwyczaje. I my też się dużo uczymy, przecież żadna książka czy film nie opowie, jak wygląda życie w jakimś kraju, jak żywy człowiek.