"Mściciel Zaporoża" miażdży rosyjskie Su-25. Ukraiński żołnierz prezentuje swoją broń

Gwardia Narodowa Ukrainy udostępniła na swoim Facebooku nagranie ogłaszające sukces ukraińskiego żołnierza. Nastolatek prezentuje specjalistyczny sprzęt, przy pomocy którego może pochwalić się swoim nowo uzyskanym tytułem. 19-latek został okrzyknięty "Mścicielem Zaporoża". Wszystko dlatego, że na swoim koncie ma aż sześć strąconych rosyjskich samolotów szturmowych Su-25 oraz jeden pocisk manewrujący. Wszystko to osiągnął, korzystając z ukazanego na nagraniu zestawu ziemia-powietrze "Igła". Już pod koniec maja młody żołnierz GNU mógł się pochwalić się aż trzema strąconymi Su-25. Został za to okrzyknięty bohaterem Ukrainy. W ostatni weekend jego celem stał się pocisk manewrujący oraz szósty Su-25. Zaprezentowaną na nagraniu wyrzutnię rakiet żołnierz nazywa "swoją dziewczyną". 19-latek lubi być nazywany "Mścicielem Zaporoża", ale przede wszystkim cieszy go fakt, że coraz mniej rosyjskich samolotów niszczy ukraińskie miasta.