MS chce karać nieletnich kryminalistów jak dorosłych

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który zakłada większą odpowiedzialność nieletnich przestępców za popełnione przestępstwa. Według nowych przepisów, za ciężkie pobicie bądź gwałt, młodociany sprawca zamiast do zakładu poprawczego będzie mógł trafić do więzienia.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że po planowanych zmianach decydująca będzie społeczna szkodliwość popełnionego czynu, a dopiero w dalszej kolejności stopień zdemoralizowania sprawcy. Według projektu, młodzi sprawcy będą mogli trafić do więzienia popełnienie każdej zbrodni, czyli przestępstwa zagrożonego karą co najmniej trzech lat więzienia. Do katalogu tych przestępstw dołączą również wybrane czyny zagrożone krótszą odsiadką, m.in. pobicie, gwałt oraz molestowanie seksualne.